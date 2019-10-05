Монтажник закурил в бытовке, где стояла канистра растворителя

24-летний монтажник признан виновным в смертельном пожаре, который произошёл в Гороховце 5 марта 2019 года.«Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам) и ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности)», - сообщает СУ СКР по Владимирской области.Пожар произошёл в одной из бытовок на территории цеха филиала компании «Русджам» Стеклотара Холдинг». В этот момент в помещении находилась бригада подрядчиков-строителей из 7 человек. Временно здесь хранилась 10-литровая канистра с растворителем «Уайт-спирит».Около 17 часов 30 минут монтажник, намереваясь закурить, нажал на кнопку поджига газовой зажигалки. Произошло воспламенение паров растворителя и в помещение возник пожар.Три человека получили ожоги, но успели выскочить на улицу. Среди них и сам виновник.Пламя распространялось слишком быстро, и четверо мужчин оказались в огненной ловушке.В тот же день их доставили в Приволжский исследовательский медицинский университет Минздрава России в Нижнем Новгороде. Но спасти удалось лишь двоих. 7 марта в больнице умер 32-летний мужчина, получивший ожоги на площади 88 процентов поверхности тела.Ещё через месяц, 7 апреля, от ожогов 60 процентов поверхности тела умер второй 22-летний пациент.Пострадавшие 21 и 25 лет выжили, но им был причинён тяжкий вред здоровью. После лечения они выписаны из клиники.«Перед началом выполнения работ с рабочими проводился вводный инструктаж по технике безопасности и соблюдению пожарной безопасности, - пояснили в СКР. - Обвиняемый на следствии и в суде не отрицал, что знаком с требованиями закона, запретом курения в помещениях цеха, однако действовал самонадеянно. Раскаиваясь в содеянном, он принёс искренние извинения родным погибших друзей. По мере возможностей мужчина оказывает помощь их семьям».Приговором Гороховецкого районного суда осужденному назначено наказание в виде 1 года 9 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года.