В Москве планируют продлить четыре радиальные линии метро.

В Москве планируют продлить четыре радиальные линии метро, четыре радиальные линии столичной подземки могут быть продлены на 17 километров — на них появятся еще семь новых станций, сообщает телеканал "Москва 24".Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин в интервью телеканалу сообщил, что рассматривается продление Сокольнической ветки в Новую Москву, до станции Потапово, Солнцевского радиуса до Внукова и Арбатско-Покровской линии до Гольянова. Стартовали работы по продлению Люблинско-Дмитровской линии до поселка Северный.Новые станции сделают метро доступным для 1,2 миллиона жителей девяти столичных районов.Ранее сообщалось, что в 2019 году построены 18 километров линий, восемь станций и одно депо, а за последние восемь лет с учетом МЦК было построено 137 км линий, 73 станции и девять депо.