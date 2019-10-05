12 сентября текущего года был совершен наезд на пенсионерку, после которого водитель скрылся с места происшествия.

3 октября начальник отдела ГИБДД УМВД России по городу Владимиру подполковник полиции Александр Никифоров провел брифинг для региональных СМИ, темой которого стало установление сотрудниками полиции личности водителя, совершившего наезд на пожилую женщину в областном центре.Справочно:12 сентября текущего года на улице Гагарина во Владимире был совершен наезд на пенсионерку, пересекавшую проезжую часть в неустановленном месте. В результате ДТП женщина погибла, водитель, управлявший мотоциклом, с места происшествия скрылся.Александр Никифоров проинформировал журналистов, что личность водителя транспортного средства установлена. Им оказался 21-летний местный житель. В настоящее время по данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело попризнакам преступления, предусмотренного ч.4 ст. 264 УК РФ.- В рамках розыскных мероприятий было просмотрено более 40 часов записей с камер видеонаблюдения, установленных на территории Владимира, во взаимодействии со СМИ организована работа по установлению очевидцев произошедшего, проведены опросы участников различных мотосообществ, - рассказал Александр Никифоров.Начальник отдела ГИБДД УМВД России по городу Владимиру поблагодарил всех присутствующих за содействие в работе, проведенной сотрудниками правоохранительных органов.