В Румынии в результате ДТП 10 человек погибли и семь получили ранения.

В Румынии в результате ДТП 10 человек погибли и семь получили ранения. Такие данные сообщает агентство Медиафакс.Как уточняется, в субботу, 5 октября, на автотрассе DN2A в районе села Сфынту Георге, расположенного в уезде Яломица на юго-востоке страны, столкнулись автофургон и микроавтобус, в котором находились 17 человек.Врачи оценивают состояние четырех госпитализированных как очень тяжелое, передает ТАСС.Правоохранители сообщили, что ДТП произошло в результате выезда автофургона на противоположную полосу движения.