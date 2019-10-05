Во Владимирской области пройдет День ремесленника

В субботу, 5 октября, в Суздале пройдёт первый межрегиональный праздник «День ремесленника».Как сообщает пресс-служба областной администрации, праздник нацелен на сохранение, поддержку и развитие художественных народных промыслов и ремесленничества.Гости смогут побывать на выставке-ярмарке предприятий народных художественных промыслов и мастеров-ремесленников. В ней примут участие свыше 80 представителей из Владимирской, Ивановской, Московской, Нижегородской и Ярославской областей.Ярмарку будет сопровождать концертно-развлекательная программа с участием народных коллективов.В рамках Дня ремесленника состоится круглый стол на тему «Сохраняя традиции: поддержка и развитие народных художественных промыслов».