Все стройматериалы и инструменты он перевозил на своем велосипеде. На строительство моста он потратил 80 тысяч рублей своих сбережений.

75-летний житель Казани Николай Трофимов собственными силами восстановил подвесной старинный мост в Высокогорском районе, который соединяет санаторий и лагерь. Историю об этом рассказали местные СМИ.Еще несколько лет назад мост хотели снести. Пока местные жители спорили о судьбе постройки, Николай Трофимов решил взять все в свои руки и восстановить мост. Все стройматериалы и инструменты он перевозил на своем велосипеде. На строительство моста он потратил 80 тысяч рублей своих сбережений, еще около 60 тысяч рублей ему помогли собрать неравнодушные люди.В итоге благодаря Николаю Трофимову заброшенный, почти развалившийся мост через реку Казанку обрел вторую жизнь. Мост уже стал местной достопримечательностью, и собирает множество фотографии и лайков в социальных сетях. Недавно пенсионера-умельца поблагодарил президент Татарстана Рустам Минниханов."Выражаю благодарность активному пенсионеру Николаю Трофимову, который своими силами восстановил красивый мост близ Крутушки. Также спасибо всем, кто был небезразличен к судьбе моста и принял участие в субботниках по его благоустройству", - написал Рустам Минниханов в своем Instagram.Работа на мосту еще продолжается. Сам Николай Трофимов говорит, что для него мост – это память.