Воспользовавшись тем, что пассажир спит, злоумышленник похитил из его кармана мобильный телефон и банковскую карту...

Следствием УВД по ЗелАО завершено расследование уголовного дела о краже с причинением ущерба на общую сумму свыше 300 тысяч рублей.В полицию обратился мужчина с заявлением о том, что с его банковского счета похищены денежные средства, а также пропал мобильный телефон.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска УВД по ЗелАО подозреваемый был задержан. Им оказался 27-летний приезжий. Установлено, что мужчина, являясь водителем такси, перевозил потерпевшего в качестве пассажира.Воспользовавшись тем, что пассажир спит, злоумышленник похитил из его кармана мобильный телефон и банковскую карту, после чего, заранее зная пин-код, снял находящиеся на карте денежные средства и распорядился ими по своему усмотрению. Общий материальный ущерб составил свыше 300 тысяч рублей.По данному факту СЧ СУ УВД по ЗелАО возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Зеленоградский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве(499) 978-78-28