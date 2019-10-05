В субботу ведущий программы 60 минут на канале Россия Евгений Попов прокомментировал ситуацию на Украине в своем Telegram-канале.

В субботу ведущий программы "60 минут" на канале "Россия" Евгений Попов прокомментировал ситуацию на Украине в своем Telegram-канале. Как считает Попов, "если мы не обсудим Украину, за нас ее обсудят солдаты НАТО".С мнением журналиста согласны соведущая программы Ольга Скабеева и ведущий программы "Вечер" Владимир Соловьев.Ранее президент Владимир Путин на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" назвал неправильным, если журналисты выставляют Украину в невыгодном свете. По словам российского лидера, допустимо критиковать власти, но не страну и народ.Ольга Скабеева отреагировала на замечание президента: "Никогда не делаем это специально".