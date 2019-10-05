Дочь Максима Галкина и Аллы Пугачевой не перестает удивлять своими способностями. Недавно поклонники звездной семьи узнали, что девочка умеет делать хороший массаж.

Дочь Максима Галкина и Аллы Пугачевой не перестает удивлять своими способностями. Недавно поклонники звездной семьи узнали, что девочка умеет делать хороший массаж.Накануне в фанатском аккаунте Елизаветы Галкиной появилась видеозапись, снятая Примадонной. В ролике малышка делает массаж Максиму Галкину, проговаривая стишок "Рельсы-рельсы, шпалы-шпалы". "Ой, хорошо", – сказал довольный артист.Многие пользователи признались, что не знали о том, что наследница Аллы Пугачевой обладает такой способностью: "Лиза и ее волшебные ручки", "Какой чудесный ребенок, сейчас такого редко встретишь", "Трогательно до слез". Один из комментаторов с иронией отметил, что именно для этого и нужны дети.