И сегодня Суздаль приглашает на региональный праздник - День ремесленника Владимирской губернии.

И сегодня Суздаль приглашает на региональный праздник - День ремесленника Владимирской губернии.Его главная задача - сохранение, поддержка и развитие народных художественных промыслов и ремесленничества во Владимирской области, привлечение внимания жителей и гостей региона к культурному наследию и сохранению традиций края. В празднике примут участие три сотни мастеров. В программе Дня ремесленника: выставка-ярмарка предприятий народных художественных промыслов и ремесленников, ярмарка местных производителей продуктов питания. Пройдут мастер-классы по лозоплетению, лоскутному шитью, росписи по дереву и шёлку, плетению на коклюшках. Здесь же пройдут народные гулянья с играми и конкурсами. На открытой площадке состоится концерт народных коллективов. Начало - в 11.00. Адрес: улица Коровники, 45.