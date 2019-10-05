Гоген Солнцев оказался в центре скандала. В Сети появилась видеозапись, где шоумен устраивает погром в салоне красоты. Пока пользователи строят догадки, что стало причиной такого поступка, артист рассказал свою версию событий. Подписчики обрушились с критикой на разоткровенничавшегося артиста.

Гоген Солнцев оказался в центре скандала. В Сети появилась видеозапись, где шоумен устраивает погром в салоне красоты. Пока пользователи строят догадки, что стало причиной такого поступка, артист рассказал свою версию событий. Подписчики обрушились с критикой на разоткровенничавшегося артиста.На странице в "Инстаграм" шоумен опубликовал фотографию справки, сделанной в травмпункте после драки в салоне. Согласно документу, Гоген Солнцев получил закрытый перелом локтевой кости.В подписи к посту актер подтвердил, что между ним и сотрудницей салона красоты произошла конфликтная ситуация. "Девушка в салоне красоты напала на меня и мою помощницу, она сломала мне руку", – рассказал он.Гоген Солнцев также добавил, что информация, появляющаяся в прессе, не соответствует действительности. "Давайте дождемся объективного разирательсва и суда! Всем спасибо за понимание!", – заключил артист.ПользователиМатериал дополняется.