Австралийская певица Сиа сообщила поклонникам страшную новость. Вот уже много лет она борется с тяжелой болезнью – синдромом Элерса – Данлоса. Я страдаю от хронической боли. Я просто хочу ..

Австралийская певица Сиа сообщила поклонникам страшную новость. Вот уже много лет она борется с тяжелой болезнью – синдромомЭлерса – Данлоса."Я страдаю от хронической боли. Я просто хочу поддержать тех из вас, кто также страдает от боли, неважно физической или эмоциональной. Продолжайте двигаться дальше", – приводит слова артистки .Синдром Элерса – Данлоса – это наследственное нарушение соединительных тканей. Болезнь является неизлечимой и поражает кожу, кровеносные сосуды и суставы.