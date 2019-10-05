Австралийская певица Сиа сообщила поклонникам страшную новость. Вот уже много лет она борется с тяжелой болезнью – синдромом
Элерса – Данлоса.
Я страдаю от хронической боли. Я просто хочу ..
Австралийская певица Сиа сообщила поклонникам страшную новость. Вот уже много лет она борется с тяжелой болезнью – синдромом
Элерса – Данлоса.
"Я страдаю от хронической боли. Я просто хочу поддержать тех из вас, кто также страдает от боли, неважно физической или эмоциональной. Продолжайте двигаться дальше", – приводит слова артистки .
Синдром Элерса – Данлоса – это наследственное нарушение соединительных тканей. Болезнь является неизлечимой и поражает кожу, кровеносные сосуды и суставы.