Власти Ирана обещают в ближайшее время предоставить российской стороне разъяснения по поводу задержания в Тегеране гражданки РФ, журналистки Юлии Юзик. По сообщению посольства России в Тегеране, дипмиссия находится в постоянном контакте с иранскими коллегами и делает все возможное для освобождения Юзик. Дипломаты запросили консульский доступ к ней.

Власти Ирана обещают в ближайшее время предоставить российской стороне разъяснения по поводу задержания в Тегеране гражданки РФ, журналистки Юлии Юзик. По сообщению посольства России в Тегеране, дипмиссия находится в постоянном контакте с иранскими коллегами и делает все возможное для освобождения Юзик. В частности, передает "Интерфакс", дипломаты запросили консульский доступ к ней.Накануне приглашенный в МИД РФ посол Ирана в Москве Мехди Санаи сообщил, что Юлия Юзик уже дала показания иранским правоохранительным органам и вскоре будет освобождена. Однако ранее сегодня МИД Ирана не подтвердил информацию о скором освобождении Юзик.При этом российское посольство в Тегеране по-прежнему исходит из информации о возможном скором освобождении Юзик, озвученной иранским послом в Москве.Как рассказал ТАСС пресс-атташе российской дипмиссии в Тегеране Андрей Ганенко, там "исходят из того, что было сказано послом Санаи в пятницу на встрече с замминистра иностранных дел РФ Игорем Моргуловым".Сегодня, сообщил Ганенко, российский посол в Иране Леван Джагарян встретился с коллегами из консульского департамента МИД Исламской Республики."Иранцы заверили, что дадут все необходимые разъяснения в ближайшее время", — отметил пресс-атташе.38-летняя Юзик работала в газете "Комсомольская правда" и журнале "Русский Newsweek", с 2003 года она занимается самостоятельными журналистскими расследованиями и пишет книги. 29 сентября журналистка прилетела по частному приглашению в Тегеран, где в аэропорту у нее по неизвестным причинам изъяли паспорт, а 2 октября задержали в городской гостинице. По некоторым данным, ее подозревают в сотрудничестве со спецслужбами Израиля.