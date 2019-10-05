В Суздале сегодня развернётся широкая Ефросиньевская ярмарка.

В Суздале сегодня развернётся широкая Ефросиньевская ярмарка.Её участниками станут представители разных городов страны. По данным аналитического агентства Турстат, Ефросиньевская ярмарка - в десятке лучших осенних гастрономических фестивалей России. А в прошлом году она стала победителем регионального конкурса Национальной премии в области событийного туризма.Ефросиньевская ярмарка - историческое для Суздаля событие. Она проводилась в Суздале ежегодно, с 1853-его. А её возникновение связывают с празднованием памяти святой Ефросинии Суздальской. Ярмарка "жила" несколько веков, но традиция исчезла в годы коллективизации. Возродили её в 2007-м, совместными усилиями администрации Суздальского района и Владимиро-Суздальского музея-заповедника. Торжества начнутся в 10.30, с молебна в Казанском храме. Затем состоится водосвятное освящение Торговых рядов, а уже в 11.00 - торжественное открытие ярмарки. И всех жителей региона на масштабный гастрономический праздник в Суздаль - город с тысячелетней историей - приглашает режиссёр и ведущий Ефросиньевской ярмарки - Константин Васин."Эта торговая площадь города Суздаля будет полна торговцев, посетителей, артистов, будет стоять сцена, на которой можно будет увидеть лучшие творческий коллективы Суздальского района и Владимирской области. На нашей Ефросиньевской ярмарке можно будет приобрести и сельскохозяйственную продукцию по ценам товаропроизводителей. Можно будет встретить продукты из различных регионов России. Приходите всей семьей!"Только на Ефросиньевской ярмарке в Суздале можно будет попробовать блюда, занесённые во Всемирную Красную книгу вкуса. В их числе: медовуха на берёзовом соке, настоянная на одуванчиках; суздальский сбитень, блины с птичьими потрохами, запечённый гусь. Гостей ярмарки на Торговой площади ждёт яркая развлекательная программа. На сцене выступят лучшие коллективы региона. Пройдут конкурсы на диковинный овощ, лучшее блюдо из сезонных местных продуктов, "самый длинный хрен", лучшее селфи ярмарки. Юных зрителей ждут кукольные представления. А украшением праздника станет передвижной парк аттракционов Закрутиха. Гости ярмарки смогут покататься на круглых и жердевых качелях, каруселях, восстановленных по картинам, гравюрам и фотографиям.