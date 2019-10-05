Геологи из России и Франции сделали
важное открытие. Они выяснили, что магнитные полюса нашей планеты в
прошлом менялись гораздо чаще, чем
считалось ранее.
Геологи из России и Франции сделали
важное открытие. Они выяснили, что магнитные полюса нашей планеты в
прошлом менялись гораздо чаще, чем
считалось ранее.
Ученые
установили, что около миллиарда лет назад инверсия магнитного поля происходила
порядка 80 раз всего за несколько миллионов лет.
Ученые исследовали
намагниченные частицы магнетита и гематита в образцах породы возрастом 500
миллионов лет, отобранные возле реки Хорбусуонка в северо-восточной Сибири. Выяснилось,
что направление частиц совпадает с ориентацией магнитного поля планеты в момент
формирования минерала.
В предыдущих исследованиях было показано, что в кембрийский
период каждый миллион лет происходило до шести инверсий. Новый анализ доказал,
что их было не менее 26, сообщает издание Science Alert.
В результате за три миллиона лет произошло максимум 78 смен
магнитных полюсов Земли. Однако позже частота резко упала до 1,5 инверсии. Это
может объясняться изменениями в потоке тепла между ядром и мантией.
Ученые бьют тревогу. Считается, что будущая инверсия магнитного
поля приведет к увеличению потока космической радиации. А это, в свою очередь,
представляет угрозу для всего живого на Земле.