Геологи из России и Франции сделали важное открытие. Они выяснили, что магнитные полюса нашей планеты в прошлом менялись гораздо чаще, чем считалось ранее.

Геологи из России и Франции сделаливажное открытие. Они выяснили, что магнитные полюса нашей планеты впрошлом менялись гораздо чаще, чемсчиталось ранее.Ученыеустановили, что около миллиарда лет назад инверсия магнитного поля происходилапорядка 80 раз всего за несколько миллионов лет.Ученые исследовалинамагниченные частицы магнетита и гематита в образцах породы возрастом 500миллионов лет, отобранные возле реки Хорбусуонка в северо-восточной Сибири. Выяснилось,что направление частиц совпадает с ориентацией магнитного поля планеты в моментформирования минерала.В предыдущих исследованиях было показано, что в кембрийскийпериод каждый миллион лет происходило до шести инверсий. Новый анализ доказал,что их было не менее 26, сообщает издание Science Alert.В результате за три миллиона лет произошло максимум 78 сменмагнитных полюсов Земли. Однако позже частота резко упала до 1,5 инверсии. Этоможет объясняться изменениями в потоке тепла между ядром и мантией.Ученые бьют тревогу. Считается, что будущая инверсия магнитногополя приведет к увеличению потока космической радиации. А это, в свою очередь,представляет угрозу для всего живого на Земле.