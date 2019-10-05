Региональные депутаты призвали президента Украины Владимира Зеленского и Верховную раду не допустить реализации формулы Штайнмайера.

Региональные депутаты призвали президента Украины Владимира Зеленского и Верховную раду не допустить реализации "формулы Штайнмайера", сообщает РИА Новости.Призыв был сформулирован сегодня на заседании Хмельницкого облсовета. В обращении к президенту и парламенту говорится, что придавать особый статус так называемым "оккупированным территориям" нельзя ни при каких условиях. Помимо этого, депутаты требуют привлечь к уголовной ответственности и лишить украинского гражданства тех, кто "предал украинское государство". Факт предательства, по мнению народных избранников, заключается в работе на администрацию "оккупантов" и участие в боевых действиях.Так называемая "формула Штайнмайера" была согласована Контактной группой по Украине во вторник. Согласно ей, в отдельных районах Донецкой и Луганской областей вводится закон об особом порядке местного самоуправления.Власти Украины в апреле 2014 года начали против самопровозглашенных ЛНР и ДНР военную операцию. Территории заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.