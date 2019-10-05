МЧС сообщает о резком ухудшении погоды

Для владимирцев настал последний день теплой осени. По данным Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, погода резко испортиться. С18.00 05.10.2019 до 18.00 06.10.2019 ожидается следующая метеорологическая обстановка: «Облачно. Ночью небольшие осадки (дождь со снегом), местами умеренные. Днём осадки, местами сильные. Ветер северо-восточный ночью 7 – 12 м/с., утром и днём 10-15 м/с., порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -1…+4 °C, днём 0…+5 °C».Главное управление МЧС России по Владимирской области предупреждает, что такие неблагоприятные погодные явления повышают риски возникновения происшествий и ЧС, связанных с отключениями электроснабжения населённых пунктов, обрушением слабоукреплённых рекламных щитов и других конструкций, падением старых деревьев, дорожно-транспортными происшествиями. Будьте внимательны и осторожны.