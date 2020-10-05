Эти средства позволят дополнительно приобрести 13 жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Эти средства позволят дополнительно приобрести 13 жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.Городу Владимиру направляется субвенция в размере 6 млн 313,2 тыс. рублей для предоставления жилья в соответствии с областным сводным списком детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.Для исполнения вступивших в силу пяти судебных решений об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот в Коврове из областного финансового резерва выделено 5 млн 158,8 тыс. рублей.Кроме того, у Вязниковского, Камешковского, Меленковского и Селивановского района образовались остатки средств, размер которых превышает 50 процентов стоимости жилого помещения. Для приобретения четырёх жилых помещений муниципальным образованиям дополнительно направлено 827,7 тыс. рублей. Из них 380 тыс. рублей – Вязниковскому району, 308,3 тыс. рублей – Камешковскому району, 107 тыс. рублей – Селивановскому району, 32,4 тыс. рублей – Меленковскому району.