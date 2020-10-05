Как подчеркивает автор Алла Зайкова, эта книга написана о Суздале и о суздальцах.

В Крестовой палатеСуздальского кремляпрошла презентация новой книги директора Суздальского филиала Владимиро-Суздальского музея-заповедника Аллы Зайковой. Издание рассказывает о двухвековой истории уездного города, известного по всей стране.Как подчеркивает Алла Зайкова, эта книга написана о Суздале и о суздальцах. Город ей был интересен, в первую очередь, личностями, которые формировали особый уклад жизни, свойственный таким вот небольшим поселениям. В основном, в издании собраны работы, посвященные событиям XVIII и XIX веков. Но три фрагмента рассказывают и о Суздале прошлого столетия: в годы Великой Отечественной войны, во время становления города в качестве туристического центра в 60-е и в момент создания Музея деревянного зодчества. Книга написана доступным языком, пользуется большим спросом в сувенирных магазинах музея и те, кому уже посчастливилось прочитать, назвали ее интересной и долгожданной. Особенно символично, что книга вышла в юбилейный для автора год и в преддверии 1000-летия Суздаля.Генеральный директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника Светлана Мельникова уверена, что это издание будет востребованным среди экскурсоводов, краеведов, людей, интересующихся подробностями жизни своих предков.Поздравить Аллу Зайкову с выходом книги, в которой собраны результаты 15 лет работы, пришли коллеги по музею и местному отделению Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, друзья и близкие. Все они выразили автору книги слова благодарности за ее неутомимый научный поиск и отметили, что с нетерпением ждут новых историй о замечательном городе Суздале.Рассказали в пресс-службе музея-заповедника.