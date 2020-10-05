Протестные настроения усиливаются среди рабочих с каждым днем. Если забастовки примут общенациональный характер, то падение режима Александра Лукашенко произойдет в скором времени.

Протестные настроения усиливаются среди рабочих с каждым днем. Если забастовки примут общенациональный характер, то падение режима Александра Лукашенко произойдет в скором времени.Польский экономист Януш Вдзенчак рассказал, что у Белоруссии нет достаточных экономических резервов. В случае массовых стачек президент Александр Лукашенко не сможет выплачивать зарплаты сотрудникам силовых ведомств. В итоге ближайшее окружение отвернется от политика."Общенациональная забастовка лишит Лукашенко власти", – выразил мнение эксперт. Он отметил, что если все предприятия в республике приостановят свою работу, то отставка президента неизбежна. Глава республики не сможет противостоять такому масштабному явлению.Вдзенчак заявил, что уход Лукашенко пойдет на пользу белорусской экономике. Одни заводы продолжает работу, другие изменят профиль, а третьи закроются. При этом у жителей страны появится шанс переквалифицироваться, найти работу в другой области, цитирует экономистаИноСМИ.ru.В минувшее воскресенье, 4 октября, в Минске состоялась очередная акция протеста. Сотни оппозиционеров собрались днем в центре города. Для усмирения протестующих в столицу Белоруссии стянули спецтехнику и БТР. Десятки демонстрантов были задержаны.Напомним, выборы в республике прошли 9 августа. По данным Центризбиркома, действующий президент одержал победу. За него отдали голос более 80% жителей страны. Многие граждане усомнились в подлинности результатов, руководство страны обвинили в фальсификации.