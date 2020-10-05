Лукашенко относится как к прислуге не только к сотрудникам своей администрации, но и к собственному народу. У Батьки отсутствует понимание того, что от него устали.

Лукашенко относится как к прислуге не только к сотрудникам своей администрации, но и к собственному народу. У Батьки отсутствует понимание того, что от него устали.Недавно взаимоотношения Лукашенко с властью сравнили с разводящимися супругами. Батьку назвали отвергнутым мужем, который не может принять то, что ему нужно уйти.Политолог Леонид Гозман убежден, что Александр Лукашенко живет в раннем феодализме. Дело в том, что президент Белоруссии считает себя господином, чья воля стоит на первом месте.Эксперт отметил, что советское наследие не помешало белорусам превратиться в свободолюбивый народ, который не приемлет амбиции Лукашенко. Народ хочет жить в современной прогрессивной стране, а не в Средневековье.По мнению Гозмана, Лукашенко сейчас демонстрирует свою полную неадекватность, хотя политик всегда придерживался образа умного и расчетливого человека. Политолог убежден, что беспрецедентная жестокость белорусских силовиков в первые дни после выборов не была случайностью, это был прямой приказ сверху.Хоть приказ и был выполнен, но поставленная цель достигнута не была. Протестующие не только не испугались, но и продолжили проводить акции с новыми силами. Позже Лукашенко сменил тактику – дал распоряжение не предпринимать активных действий, а ждать, когда гражданам надоест выходить на улицу.Гозман подчеркнул, что подобные Лукашенко диктаторы приписывают себе право "казнить" и "миловать" всех, кого захотят. Хоть Батька и вынужден на словах демонстрировать подобие легитимности и законности, но на деле он видит в своих руках безграничную власть. "Лукашенко давно ощущает себя повелителем жизни и смерти своих подданных", – резюмировал эксперт.