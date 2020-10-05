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<a href="https://33live.ru/novosti/05-10-2020-kak-sdelat-komfortnej-zhizn-semej-v-kotoryx-vospityvayutsya-deti-s-problemami-razvitiya.html" target="_blank">Как сделать комфортней жизнь семей, в которых воспитываются дети с проблемами развития</a> - И как помочь таким ребятам адаптироваться в обществе. Об этом в интервью «Вестям» рассказала Юлия Маркешова — руководитель Коррекционно-развивающего центра, логопед-дефектолог, нейропсихолог