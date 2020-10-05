Как сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова, тактика лечения пациентов подбирается в зависимости от тяжести состояния и времени начала заболевания.

Клинический комитет по коронавирусу утвердил единый стандарт в подходе к лечению пациентов с COVID-19 в стационарах, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.Она подчеркнула, что за время пандемии столичные специалисты накопили большой опыт в борьбе с инфекцией. В частности, они собрали лучшие практики, уже доказавшие клиническую эффективность.В стандарт стационарной помощи при лечении COVID-19 входит использование новых противовирусных препаратов, антикоагулянтов, препаратов, применяемых при цитокиновом шторме, а также технологий гелия, плазмы переболевших и барокамер, уточнила заммэра."Тактика лечения пациентов подбирается медиками в зависимости от тяжести состояния и времени начала заболевания. Такой стандарт позволяет обеспечить пациента комплексной терапией, снизить последствия тяжелого состояния", – отметила Ракова.Она рассказала, что на первой стадии заболевания, которая длится от трех до семи суток, проводят противовирусную терапию. На второй продолжительностью около семи дней используют антикоагулянтные препараты в лечебных дозах для уменьшения вероятности образования тромбов.Третья стадия COVID-19 наступает примерно на 15-е сутки с момента начала заболевания. Она характеризуется или выздоровлением пациента, или развитием осложнений при неблагоприятном течении болезни. Здесь обязательны антибактериальная терапия и антикоагулянты, а также проведение антиагрегантной, реперфузионной и заместительной терапии. Это лечение, которое позволяет предотвратить тромбоз, его осложнения и облегчить тяжелое состояние организма, пояснила заммэра.Пациентам со средней и тяжелой формой коронавируса, по словам Раковой, могут назначить переливание донорской плазмы. Такое решение принимает лечащий врач. Переливание длится около двух часов, провести его нужно от трех до пяти раз.В столице этот метод начали применять с апреля в качестве эксперимента. Согласно зарубежным исследованиям, вероятность выздоровления у пациентов со средним или тяжелым течением болезни достигает 92%.В Москве из больниц выписали уже более 1 100 пациентов, получивших плазму для лечения коронавирусной инфекции. Кроме того, в городе сформировали банк донорской плазмы, который позволяет применять этот метод лечения к большему количеству пациентов. Сегодня пополнение этих запасов продолжается.Еще один метод лечения – гипербарическая оксигенация, или лечение в барокамере. Назначают его пациентам, у которых есть для этого показания. Такой курс составляет от 4 до 10 сеансов.