При обрушении плиты в бывшем свинарнике погибла школьница, еще двое детей получили травмы.

Суд удовлетворил исковые требования Кольчугинского межрайонного прокурора о запрете свободного доступа в заброшенный свинарник, где при обрушении плиты погибла школьница.Напомним, произошла 24 августа в поселке Раздолье Кольчугинского района. При обрушении плиты в бывшем свинарнике погибла школьница, еще двое детей получили травмы. Следком возбудил уголовное дело.Прокуратура установила, что земельный участок и сооружение, в котором произошла трагедия, принадлежат на праве собственности жителю города Кольчугино. Полуразрушенное здание бывшего свинарника не имеет какого-либо ограждения, находится без надлежащего содержания и присмотра в технически опасном состоянии.По результатам проверки в суд направлено исковое заявление. Требования межрайонной прокуратуры удовлетворены, решение суда в законную силу не вступило. Фактическое устранение нарушений находится на контроле межрайонной прокуратуры.