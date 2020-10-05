16 июня мужчина в состоянии алкогольного опьянения позвонил на номер «103» и сообщил фельдшеру о готовящемся взрыве.

В Коврове перед судом предстанет местный житель, обвиняемый в сообщении заведомо ложной информации о готовящемся взрыве. Сообщили в пресс-службе городского суда.По версии предварительного следствия, 16 июня мужчина в состоянии алкогольного опьянения позвонил на номер «103» и сообщил фельдшеру скорой помощи заведомо ложные сведения об акте терроризма, а именно о том, что взорвется здание больницы.