Еще 28 августа 76-летний Валерий Положенцев без вести пропал в Екатеринбурге. Сообщалось, что он сходил в магазин, где купил бутылку минеральной воды, после чего его никто не видел. Позже тело ..

Еще 28 августа 76-летний Валерий Положенцев без вести пропал в Екатеринбурге. Сообщалось, что он сходил в магазин, где купил бутылку минеральной воды, после чего его никто не видел. Позже тело пенсионера нашли грибники. Он лежал под рекламным баннером на 16-м километре ЕКАД.Выяснилось, что 76-летнего мужчину возле магазина схватили двое мигрантов. Уроженцы Узбекистана и Таджикистана затащили пенсионера в подвал соседнего здания, передает . На протяжении суток несчастного пытали. От него требовали отдать преступникам все свои накопления.Мужчина отдал мучителям ключи от квартиры. Один из похитителей проверил жилье пенсионера, однако денег там не обнаружил. После этого мигранты решили избавиться от свидетеля. Они его убили, а затем попытались спрятать тело возле дороги.