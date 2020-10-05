Сотрудники Клязьминско-Лухского заповедника считают мусор, который оставляют туристы на берегах реки Лух.

Сотрудники Клязьминско-Лухского заповедника считают мусор, который оставляют туристы на берегах реки Лух. И не только считают, но и убирают. "Мусорный сплав" состоялся в заказнике "Клязьминско-Лухский"."Мусорный сплав" по реке - ежегодное мероприятие сотрудников Единой дирекции особо охраняемых природных территорий Владимирской области. В этот раз к ним присоединились волонтеры из Владимира, Москвы и Тамбова. На местах туристических стоянок добровольцы собрали 40 200-литровых мешков бытового мусора. И еще раз призвали жителей убирать его за собой: пластиковые бутылки, алюминиевые банки и пакеты разлагаются до тысячи лет.