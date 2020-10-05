Во время торжественной линейки в одной из школ города Великие Луки Псковской области 13 детей разных возрастов и из разных классов потеряли сознание, передает . Состояние большинства ..

Во время торжественной линейки в одной из школ города Великие Луки Псковской области 13 детей разных возрастов и из разных классов потеряли сознание, передает . Состояние большинства пострадавших оценивается как средней степени тяжести. У трех учеников оно тяжелое. Все дети находятся под наблюдением специалистов. У них взяли анализы чтобы выяснить, что могло стать причиной ЧП.