5 октября – День учителя. В нашей области более 20-ти тысяч педагогов. И нынешний год испытывает их на прочность. Из-за коронавируса пришлось осваивать ведение уроков дистанционно.

5 октября – День учителя. В нашей области более 20-ти тысяч педагогов. И нынешний год испытывает их на прочность. Из-за коронавируса пришлось осваивать ведение уроков дистанционно. Губернатор Сипягин, поздравляя учителей, восхитился, как чётко и оперативно они сориентировались в экстремальной ситуации и перешли на новые формы работы с учениками. Владимир Сипягин выразил благодарность за результативный труд.