Заброшенное здание фермы, в котором погибла девочка, теперь отгородят от посторонних. Добиваться этого пришлось через суд. Напомним, трагедия на заброшенном объекте произошла 24 августа в
<a href="https://33live.ru/novosti/05-10-2020-ograzhdeniya-dlya-zabroshennogo-zdaniya-v-kotorom-pogibla-shkolnica-prishlos-dobivatsya-cherez-sud.html" target="_blank">Ограждения для заброшенного здания, в котором погибла школьница, пришлось добиваться через суд</a> - Заброшенное здание фермы, в котором погибла девочка, теперь отгородят от посторонних. Добиваться этого пришлось через суд. Напомним, трагедия на заброшенном объекте произошла 24 августа в
[url=https://33live.ru/novosti/05-10-2020-ograzhdeniya-dlya-zabroshennogo-zdaniya-v-kotorom-pogibla-shkolnica-prishlos-dobivatsya-cherez-sud.html]Ограждения для заброшенного здания, в котором погибла школьница, пришлось добиваться через суд[/url] - Заброшенное здание фермы, в котором погибла девочка, теперь отгородят от посторонних. Добиваться этого пришлось через суд. Напомним, трагедия на заброшенном объекте произошла 24 августа в