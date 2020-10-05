Заброшенное здание фермы, в котором погибла девочка, теперь отгородят от посторонних. Добиваться этого пришлось через суд. Напомним, трагедия на заброшенном объекте произошла 24 августа в

Заброшенное здание фермы, в котором погибла девочка, теперь отгородят от посторонних. Добиваться этого пришлось через суд. Напомним, трагедия на заброшенном объекте произошла 24 августа в Кольчугинском районе. В поселке Раздолье компания школьников бродила по разрушенным площадям бывшего свинарника. В какой-то момент на них упала плита перекрытия. Под завалами оказались 2 мальчика 12 и 13 лет