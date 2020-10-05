Устали жить без лифта. Жители девятиэтажки на Комиссарова уже больше 3 месяцев вынуждены подниматься к свои квартиры по лестнице, даже если они на последних этажах. ( ул.Комиссарова ) По

Устали жить без лифта. Жители девятиэтажки на Комиссарова уже больше 3 месяцев вынуждены подниматься к свои квартиры по лестнице, даже если они на последних этажах. ( ул.Комиссарова ) По словам людей, лифт отключили в начале июля в связи с капитальным ремонтом и с тех пор жильцы устраивают каждодневные лестничные забеги. А ведь в доме много