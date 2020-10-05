Установлено, что в одном из хостелов, расположенном в центре столицы незаконно зарегистрированы иностранные граждане...

Сотрудники службы участковых уполномоченных полиции ОМВД России по району Якиманка задержали девушку, подозреваемую в организации фиктивной постановки на учет иностранных граждан.В полицию поступил рапорт участковых уполномоченных полиции об обнаружении признаков преступления. Установлено, что в одном из хостелов, расположенном в центре столицы незаконно зарегистрированы иностранные граждане.В ходе проверки полицейские в Конном переулке задержали подозреваемую – 22-летнюю приезжую девушку. Злоумышленница, работая в должности администратора хостела, используя доступ к специальному программному обеспечению с помощью электронного ключа, поставила на регистрационный учет по месту пребывания по вышеуказанному адресу иностранных граждан, без намерения предоставить данным гражданам жилое помещение для проживания.Отделением дознания ОМВД России по району Якиманка возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60