В ходе личного досмотра у злоумышленника было обнаружено и изъято вещество неизвестного происхождения. Согласно результатам исследования изъятым является наркотическое средство – мефедрон...

Сотрудники экипажа автопатруля ОМВД России по району Чертаново Центральное задержали подозреваемого в покушении на сбыт наркотиков.В ходе патрулирования территории сотрудникам полиции поступила информация о нарушении тишины в одном из домов на Чертановской улице. При проверке информации в подъезде стражи порядка обнаружили 21-летнего жителя столицы, который вел себя подозрительно. В ходе личного досмотра у злоумышленника было обнаружено и изъято вещество неизвестного происхождения. Согласно результатам исследования изъятым является наркотическое средство – мефедрон, общей массой около 80 граммов.Следствием ОМВД России по району Чертаново Центральное возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и статьей 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22