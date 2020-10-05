На протяжении некоторого времени мужчина в тайне от других членов семьи похищал имущество, находившееся в сейфе, и сбывал его третьим лицам...

Сотрудники уголовного розыска ОП Марьинский задержали подозреваемого в краже ювелирных изделий и денежных средств.В территориальный отдел полиции обратились мать и сын, проживающие на Новочеркасском бульваре. Потерпевшие сообщили о краже ювелирных изделий и денежных средств, которые находились в сейфе по месту их проживания. Общая сумма ущерба составила 840 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Им оказался 26-летний местный житель. Установлено, что подозреваемый, являясь другом потерпевшей, проживал в квартире и у него был ключ от сейфа. На протяжении некоторого времени он в тайне от других членов семьи похищал имущество, находившееся в сейфе, и сбывал его третьим лицам. Вырученными денежными средствами злоумышленник распорядился по своему усмотрению.По данному факту следственным отделом возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пересечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18