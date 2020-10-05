Вечером 5 октября на поле в окрестностях села Перемога Барышевского района Киевской области рухнул мотодельтаплан, передает . В результате крушения погибли два человека. На месте ЧП ..
<a href="https://33live.ru/novosti/05-10-2020-pri-padenii-motodeltaplana-pod-kievom-pogibli-dva-cheloveka.html" target="_blank">При падении мотодельтаплана под Киевом погибли два человека</a> - Вечером 5 октября на поле в окрестностях села Перемога Барышевского района Киевской области рухнул мотодельтаплан, передает . В результате крушения погибли два человека. На месте ЧП ..
[url=https://33live.ru/novosti/05-10-2020-pri-padenii-motodeltaplana-pod-kievom-pogibli-dva-cheloveka.html]При падении мотодельтаплана под Киевом погибли два человека[/url] - Вечером 5 октября на поле в окрестностях села Перемога Барышевского района Киевской области рухнул мотодельтаплан, передает . В результате крушения погибли два человека. На месте ЧП ..