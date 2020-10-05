Вечером 5 октября на поле в окрестностях села Перемога Барышевского района Киевской области рухнул мотодельтаплан, передает . В результате крушения погибли два человека. На месте ЧП ..

Вечером 5 октября на поле в окрестностях села Перемога Барышевского района Киевской области рухнул мотодельтаплан, передает . В результате крушения погибли два человека. На месте ЧП работают 12 человек и три единицы техники. Проводится обследование территории.