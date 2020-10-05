Спасатели не намерены прекращать поиски.
Мальчик бесследно по пути из школы домой 28 сентября в посёлке Горки Камешковского района. Поиск ребёнка ведётся круглосуточно. Задействованы спасатели, полиция, волонтёры, кинологи, беспилотные летательные аппараты, вездеход «Шерп», водолазная группа «Добротворецъ» и местные жители. По данным детского омбудсмена Геннадия Прохорычева, в спасательной операции участвуют около 400 человек.
«Прошу средства массовой информации и блогеров не прекращать публикации о продолжающихся поисках. Ранее добровольческий отряд распространил информацию для автомобилистов с просьбой откликнуться водителей, которые могли находиться 28 сентября с 13:00 до 15:00 на дороге Камешково-Волковойно-Горки-Мишнево-Кижаны с сохранившимися записями с видеорегистратора. Если вы зафиксировали нужный период времени, присылайте видео на [email protected]
или звоните на номер горячей линии 88007005452(звонок бесплатный)», - пишет в своём обращении к СМИ Геннадий Прохорычев.
На месте работают поисковики «ЛизаАлерт» из 10 регионов страны: Москвы и Московской области, Владимирской, Костромской, Рязанской, Тамбовской, Калужской, Ростовской, Тульской областей и Кабардино-Балкарской Республики.
В штабе отмечают, что не собираются прекращать работу. Всех неравнодушных в поисково-спасательном отряде просят помочь предметами первой необходимости.
Все, кто располагает информацией о местонахождении Савелия Роговцева, могут сообщить об этом по номеру 112.
Добавим, что по факту исчезновения школьника возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего»). Поиски мальчика продолжаются.