Распространяемая в СМИ информация о задержании Антона Фургала не соответствует действительности. Опровержение появилось на официальном сайте Следственного управления Следственного комитета по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

Распространяемая в СМИ информация о задержании Антона Фургала не соответствует действительности. Опровержение появилось на официальном сайте Следственного управления Следственного комитета по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области."Распространяемая в ряде СМИ информация со ссылкой на Антона Фургала о его нахождении в течение нескольких часов в органах Следственного комитета Российской Федерации не соответствует действительности", – говорится в сообщении.В полиции также заявили, что информация о его нахождении в отделении не соответствует действительности. Протоколов и иных документов в отношении Фургала-младшего в базах данных правоохранительных органов нет, сообщили в пресс-службе УМВД по Хабаровскому краю.Ранее СМИ утверждали, что Антон Фургал привлечен к ответственности по статье 20.2 КоАП "Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования".При этом Центральный суд Хабаровска не получал документов на рассмотрение административного дела в отношении сына Фургала, сообщает ТАСС. Но там не исключили, что подобное дело может рассматривать другой суд.Бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали 9 июля и доставили в Москву. 21 июля президент Владимир Путин уволил его в связи с утратой доверия.По версии следствия, политик может быть причастен к организации заказных убийств и покушениях на предпринимателей в 2004-2005 годах. Обвиняемые в убийствах, свидетели и потерпевшие дали показания на экс-губернатора.