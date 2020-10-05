Гражданин систематически предоставлял наркозависимым лицам свою жилплощадь на Сахалинской улице для потребления ими запрещенных средств и веществ...

В ходе проверки оперативной информации полицейские задержали 43-летнего ранее судимого жителя столицы по подозрению в организации притона для потребления наркотических средств.Как было установлено, гражданин систематически предоставлял наркозависимым лицам свою жилплощадь на Сахалинской улице для потребления ими запрещенных средств и веществ. В качестве вознаграждения за использование своей квартиры злоумышленник получал от гостей наркотические средства.Далее при обследовании жилого помещения, санкционированного Московским городским судом, полицейские обнаружили и изъяли шприцы и иные предметы, используемые для изготовления и потребления наркотических средств.Дознанием ОМВД России по району Гольяново г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 232 УК РФ «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73