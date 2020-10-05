Злоумышленник, являясь генеральным директором строительной организации, не намеревался предоставлять потерпевшему прописанные в договоре услуги по строительству...
Оперативники уголовного розыска УВД по ЮВАО задержали 42-летнего москвича по подозрению в мошенничестве в сфере строительства.
В полицию с заявлением обратился 33-летний житель Подмосковья. Он сообщил о том, что заключил договор со строительной организацией на оказание услуг по строительству ангара на своем земельном участке. Сумма внесенного аванса по договору составила 2 миллиона рублей. Однако строительные работы не начинались. Каждый раз, когда заявитель обращался в организацию, он получал отговорки о причинах отсрочки работ. Спустя некоторое время представитель организации перестал выходить на связь. Это и стало основанием обращения потерпевшего в органы внутренних дел.
В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции на улице Руставели задержали 42-летнего местного жителя. Установлено, что злоумышленник, являясь генеральным директором строительной организации, не намеревался предоставлять потерпевшему прописанные в договоре услуги по строительству. Денежными средствами он распорядился по своему усмотрению.
По данному факту Следственным управлением УВД по ЮВАО возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемого избрана мера пересечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Пресс-служба УВД по ЮВАО
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