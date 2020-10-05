Злоумышленник, являясь генеральным директором строительной организации, не намеревался предоставлять потерпевшему прописанные в договоре услуги по строительству...

Оперативники уголовного розыска УВД по ЮВАО задержали 42-летнего москвича по подозрению в мошенничестве в сфере строительства.В полицию с заявлением обратился 33-летний житель Подмосковья. Он сообщил о том, что заключил договор со строительной организацией на оказание услуг по строительству ангара на своем земельном участке. Сумма внесенного аванса по договору составила 2 миллиона рублей. Однако строительные работы не начинались. Каждый раз, когда заявитель обращался в организацию, он получал отговорки о причинах отсрочки работ. Спустя некоторое время представитель организации перестал выходить на связь. Это и стало основанием обращения потерпевшего в органы внутренних дел.В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции на улице Руставели задержали 42-летнего местного жителя. Установлено, что злоумышленник, являясь генеральным директором строительной организации, не намеревался предоставлять потерпевшему прописанные в договоре услуги по строительству. Денежными средствами он распорядился по своему усмотрению.По данному факту Следственным управлением УВД по ЮВАО возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемого избрана мера пересечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18