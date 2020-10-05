30 сентября ковровский городской суд рассмотрел административное дело в отношении местной жительницы.

В Коврове начали выявлять сотрудников без масок в офисах и учреждениях. Так 30 сентября ковровский городской суд рассмотрел административное дело в отношении местной жительницы.Женщина находилась в офисе ООО «С.» без средств индивидуальной защиты (без маски), чем нарушила требования пункта 5.9 Указа Губернатора Владимирской области от 17.03.2020 №38 «О введении режима повышенной готовности», говорится на официальном сайте суда.Ей назначен административный штраф в размере 1 500 рублей.