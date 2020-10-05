Ему назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.

Ему назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.Установлено, что в январе 2020 года гр.Д., являясь студентом 1 курса ВЮИ ФСИН России по направлению подготовки юриспруденция, попытался дать взятку должностному лицу – сотруднику УФСБ России по Владимирской области, сообщила пресс-служба Облатного суда.За прекращение проводимых оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление обстоятельств дачи матерью подсудимого взятки сотруднику Владимирского юридического института. В качестве взятки студент предложил должностному лицу 14 800 рублей, а также принадлежащий ему на праве собственности автомобиль, стоимостью не менее 118 600 рублей.Тот отказался и действия гр.Д. были пресечены сотрудниками УФСБ России по Владимирской области.Уголовное дело рассмотрено судом в порядке особого судопроизводства, то есть без исследования доказательств по делу, при наличии признания вины подсудимым. Суд учел наличие смягчающего обстоятельства, а также личность подсудимого, и пришел к выводу о том, что исправление гр.Д. возможно без изоляции от общества.Напомним, что в руководстве вуза были Счет взяткам перевалил за 4 миллиона рублей.