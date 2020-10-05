“Торпедо” продолжает победоносную серию игр. На этот раз владимирские футболисты принимали на своем поле клуб “Луки-Энергия” из Великих Лук. Матч прошел в рамках 9-го тура

“Торпедо” продолжает победоносную серию игр. На этот раз владимирские футболисты принимали на своем поле клуб “Луки-Энергия” из Великих Лук. Матч прошел в рамках 9-го тура первенства ПФЛ среди команд группы No 2. Игра получилась на радость болельщиков зрелищная: взаимные атаки, высокий прессинг, давление на оборону соперника. Хозяева поля были настроены решительно, сразу перешли к активным действиям.