Мероприятие организовано совместно с представителями МЧС.

Сотрудники ОГИБДД МО МВД России «Гусь-Хрустальный» и пожарно-спасательного отряда провели комплексный урок с учащимися школ № 5 и № 16 в городе Гусь-Хрустальный.В рамках мероприятия сотрудники ГИБДД обсудили со школьниками вопросы профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, а также соблюдение Правил дорожного движения. Автоинспекторы разобрали с ребятами конкретные дорожные ситуации, повторили правила безопасного перехода дороги по регулируемому и нерегулируемому пешеходному переходам. В ходе беседы дорожные полицейские напомнили об обозначении световых сигналов светофора, а также о важности и необходимости использования светоотражающих элементов на одежде, специальных детских удерживающих устройствах и ремней безопасности.В ходе проведенного мероприятия ребята познакомились с работой госавтоинспектора, посмотрели патрульный автомобиль, а также специальные средства защиты, используемые инспекторами дорожно-патрульной службы ГИБДД в повседневной деятельности.Продолжили беседу о безопасности Гусь-Хрустальный пожарно-спасательный гарнизон. Детям вспомнили о причинах пожаров, как правильно вести себя в возможных нестандартных и чрезвычайных ситуациях, о номерах телефонов экстренного ведомства, а также об опасности и ответственности за ложные сообщения о происшествии.В ходе встречи школьники задавали вопросы, высказывали своё мнение о некоторых ситуациях. На каждый задаваемый вопрос учащиеся получили подробные ответы.Прощаясь с ребятами, представители силовых структур пожелали отличных отметок, хорошего настроения и безопасного учебного года.