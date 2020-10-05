На М-7 сгорел автомобиль. Владелец машины чудом успел спастись из огня. Происшествие случилось на 261 километре федеральной трассы в ковровском районе. По предварительной информации

На М-7 сгорел автомобиль. Владелец машины чудом успел спастись из огня. Происшествие случилось на 261 километре федеральной трассы в ковровском районе. По предварительной информации спасателей, автомобилист ехал по проезжей части, когда ему начали сигналить другие участники дорожного движения. Выяснилось, что мужчину пытались предупредить, что из задней части его машины валит дым. Автовладелец сразу же припарковался