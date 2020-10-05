В память о погибших сотрудниках руководители московского Главка возложили цветы к памятнику «Московским сыщикам, посвятившим жизни свои благому делу»...

День сотрудников уголовного розыска России отмечается ежегодно 5 октября. Сегодня служба отмечает 102-летие.Работа сотрудников уголовного розыска стоит на передовой по борьбе с преступностью и всегда считалась уникальной. Труд каждого оперативника связан с самопожертвованием и героизмом.Торжественное мероприятие в честь профессиональной даты прошло на Петровке,38. Столичных оперативников поздравили с праздником и вручили ведомственные награды отличившимся сотрудникам московского гарнизона полиции.В память о погибших сотрудниках руководители московского Главка возложили цветы к памятнику «Московским сыщикам, посвятившим жизни свои благому делу», который несколько лет назад возведен на территории храма Знамения Божией Матери за Петровскими воротами при ГУ МВД России по г. Москве. Памятник посвящен сотрудникам подразделения, кто честно и с достоинством исполнял долг, защищая интересы москвичей.Торжественное собрание в память о коллегах, отдавших жизнь в борьбе с преступностью, продолжилось у мемориала «Благодарная Россия — солдатам правопорядка, погибшим при исполнении служебного долга».Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве