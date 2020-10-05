На сегодня в школах Мурома на карантин по коронавирусу закрыты пять классов.

На сегодня в школах Мурома на карантин по коронавирусу закрыты пять классов.В гимназии №6 - 5,7,9-й классы. В лицее №1 - 3-й класс. В школе №15 - 2-й класс. В детских садах №1 и 6 закрыто по одной группе, сообщил порталСообщается, что причина этого в том, что у кого-то из учеников и воспитанников был лабораторно подтвержден коронавирус.Учащиеся и детсадовцы изолированы на две недели с момента последнего контакта с зараженным."Ситуация пока не критичная", - приводит портал комментарий управления образования.