С момента исчезновения Савелия Роговцева пошла вторая неделя. Но спасатели, полицейские, сотрудники Следкома и прочих ведомств вместе с волонтерами продолжают поиски 7-летнего малыша.

С момента исчезновения Савелия Роговцева пошла вторая неделя. Но спасатели, полицейские, сотрудники Следкома и прочих ведомств вместе с волонтерами продолжают поиски 7-летнего малыша. Напомним, первоклассник пропал 28 сентября. Мальчик вернулся после уроков в родное село на школьном автобусе, но до дома так и не дошел. Ежедневно зона поисков расширяется. Мальчика ищут с помощью кинологи, беспилотных