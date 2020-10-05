Тематическое занятие для дошколят провели сотрудники ОМВД России по Петушинскому району и педагоги.

Инспекторы по пропаганде безопасности дорожного движения ОМВД России по Петушинскому району провели с юными пешеходами тематическое занятие «Путешествие в страну дорожных знаков».Дошколятам рассказали о возникновении понятий «дорожный знак», «дорожная разметка», об их роли в регулировании и упорядочивании дорожного движения. С юными участниками движения поговорили о необходимости использования световозвращающих элементов на одежде, о фиксации ремнями безопасности в детских креслах.Кроме этого, мальчишки и девчонки узнали об истории возникновения транспорта в России, о значении слов «светофор» и «тротуар».Ребята с удовольствием приняли участие в постановочной игре «Пешеход на переход!», побывав в роли сотрудника дорожно-патрульной службы, светофора и внимательных пешеходов. Объяснили, какие ошибки ни в коем случае нельзя совершать, переходя проезжую часть дороги.В ходе занятий были продемонстрированы тематические мультфильмы, после просмотра которых ребята рассказывали ситуации перехода дороги с родителями, приводили интересные примеры дорожных ситуаций в которых когда-то побывали.По окончании мероприятия инспекторы предложила дошколятам поучаствовать в акциях «Я хочу жить!» и «Засветись», чтобы еще раз напомнить каждому водителю об уважении к пешеходам.