В полицию обратились представители местной конюшни. Они сообщили, что ночью из загона пропали две лошади.

В Юрьев-Польском районе возбуждено уголовное дело о краже лошадей. В полицию обратились представители местной конюшни. Они сообщили, что ночью из загона пропали две лошади. Прибывшие на место происшествия правоохранителиустановили, что преступники вывели животных через поврежденное ограждение.Сумма ущерба, причиненного собственникам животных, составила 270 тысяч рублей.Подозреваемые конокрады - 49 и 33-летний мужчины - были задержаны. Похищенные лошади возвращенысобственникам.