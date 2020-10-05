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- Как оставаться на одной волне с детьми и быть интересным? Старейший педагог области поделилась секретом.- Как в городе. Теперь удобными современными пространствами может похвалиться и поселок Красное эхо.- Главное - не бояться. Уроки верховой езды как средство против стресса и усталости.- Итоги девятого тура первенства России по футболу. Как сыграли владимирское "Торпедо" и "Муром"?Об этом и не только расскажут корреспонденты «Вестей» в 14.25 на канале «Россия». Не пропустите!